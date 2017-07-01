Эксперт: после вируса Petya украинцам стоило бы наконец задуматься над тем, что они выставляют в сеть

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Недавно Украина подверглась масштабной атаке вируса, который блокировал доступ к компьютерам и требовал деньги за разблокировку. Этот вирус показал, что целая страна оказалась незащищенной, и крупные предприятия перестали работать. Отчасти, это благодаря тому, что в Украине во многих компьютерах еще стоит пиратский soft, то есть не обновляется автоматически программное обеспечение. Об этом в эфире «Громадського радио» рассказал руководитель программы новых медиа «Интерньюз-Украина» Виталий Мороз.По его мнению, в первую очередь, пользователи должны задуматься, какие они данные сохраняют, с кем они общаются, что они публикуют. Если они пользователи соцсетей, то нужно быть более внимательными к тем, кто добавляет вас в друзья, надо понимать, что вся информация является публичной. Если говорить о безопасности пользования компьютером, обязательно нужно, чтобы были зашифрованы ваши данные, чтобы телефон был зашифрован – пароль, шифрование на уровне смартфона. Очень важно делать сохранность ваших данных, например в облака.«Вообще нужно, чтобы люди задумались над тем, насколько чувствительна информация, ведь мы живем в мире, где технологии развиваются бешеными темпами, и лучше не передавать важные данные через компьютер или телефон», – резюмировал эксперт.