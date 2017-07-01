Без Савика совсем скучно: Саакашвили решил воспользоваться приемом Тимошенко, врет, что его не пускают на телеэфиры

Популярный в Украине блогер и журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook пишет о том, что он посмотрел интервью Татьяны Даниленко с ярым оппозиционером Михаилом Саакашвили. Он жалуется, что его не пускают ни на один украинский телеканал, кроме ZIK. Как пишет блогер, это откровенная ложь. На некоторые каналы Михаил Николаевич не ходит сам, без очевидных на то причин. Например, на крымскотатарский ATR.
«У нас бывают в эфире любые политики, спикеры. У нас работают известные в стране журналисты, с репутацией, и мы никому не отдаем предпочтения, все честно, но Михаил Николаевич не приходит, хотя мы постоянно зовем. Не для себя – это интерес зрителей, причем по всей стране, не только в Крыму. Уже полтора года с момента первого приглашения прошло, а Михаилу Николаевичу все некогда. Возможно, он считает, что ATR – не уровень для такого крупного политика, как он», – написал Муждабаев.
Он подчеркивает, что к Саакашвили относится вполне позитивно, ведь то, что он говорит отчасти правда или приближенное к правде, но, в то же время, когда политик откровенно врет о том, что он такой опасный оппозиционер, что его не пускают на телеэфиры, как минимум настораживает. Айдер Муждабаев отмечает, что, если Сааакашвили назвался честным, значит таковым нужно и быть.