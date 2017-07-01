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Україна вимагатиме компенсацію за будівництво Керченського мосту

Україна вимагатиме компенсацію за будівництво Керченського мосту
Україна вимагає від Росії компенсувати збитки, пов'язані із закриттям судноплавства через Керченську протоку. Як передає replyua.net, у зв’язку з будівництвом Керченського мосту Росія анонсувала тимчасове припинення судноплавства через протоку, яка з'єднує Азовське та Чорне моря. Обмежене судноплавство буде діяти протягом 23 днів в серпні-вересні цього року, що, за оцінками експертів, завдасть Україні збитків на суму близько 500 мільйонів гривень. Україна звинувачує Росію в порушенні конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права.

Після анексії Криму Росія встановила повний контроль над Керченською протокою, але поки не обмежувала судноплавство в Україні. Обмежити судноплавство Росія планує через роботи зі зведення опор для мосту, будівництво якого продовжується. Крім того, якщо Росія побудує цей міст, деякі суду не зможуть проходити протоку через великий опади, а це сильно вдарить по торговим портам в Маріуполі та Бердянську. 500 мільйонів гривень - це прогнозовані збитки тільки на період 23-денного обмеження Росією судноплавства через Керченську протоку.

Росія затіяла амбітний проект, метою якого є з'єднання Криму і Кубані мостом протяжністю 19 км. Цей міст може вирішити багато проблем росіян з Кримом, зокрема, в питанні переміщення громадян і вантажів, адже зараз єдиний канал зв'язку - поромна переправа.
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