В СБУ заявили про причетність спецслужб РФ до розповсюдження вірусу Petya.A

Метою кібератаки, яка відбулася 27 червня 2017 на державні установи, об'єкти, фінансового, енергетичного транспортного сектора, а також приватні підприємства за допомогою шкідливого програмного продукту «Petya.A», була цілеспрямована дестабілізація суспільно-політичної ситуації в Україні/ Про це передає replyua.net з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.
Зазначається, що зараження було сплановано і здійснено заздалегідь. Воно відбувалося в кілька етапів і почалося напередодні національного державного свята. Незважаючи на те, що кібератака схожа на звичайний вірус типу ransomeware (програмне забезпечення для вимагання грошей), створений для збагачення зловмисників, насправді вірус є прикриттям масштабної атаки, спрямованої на Україну. Про це свідчить відсутність реального механізму заволодіння коштами, примітивність якого лише підтверджує думку про те, що збагачення не було метою атаки, - йдеться в повідомленні відомства.
У той же час в СБУ вважають, що останній хакерській атаці причетні російські спецслужби. «Наявні дані, в тому числі отримані в рамках взаємодії з міжнародними антивірусними компаніями, дають підстави вважати, що до атак причетні ті ж хакерські угрупування, які в грудні 2016 атакували фінансову систему, об'єкти транспорту і енергетики України з використанням ШПЗ «TeleBots» і «Blackenergy ». Це свідчить про причетність до цієї атаки спецслужб РФ», - додає СБУ.