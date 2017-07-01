С 1 июля в Украине отменяется регулирование цен на продукты

1 июля, в субботу, вступает в силу постановление Кабмина об отмене госрегулирования цен на продовольственные продукты.
Как передает replyua.net со ссылкой на официальный портал КМУ, в пояснении к указу говорится о том, что главная цель изменений – снижение административного давления на бизнес, устранение чрезмерного вмешательства государства в экономические процессы, развитие конкуренции и дебюрократизация (дерегулирование) в сфере ценообразования. В Кабмине при этом считают, что отмена регулирования цен позволит упростить процедуру ценовых изменений в зависимости от колебаний на рынке, а это, в свою очередь, поможет производителям продукции быстро реагировать на перемены в конъюнктуре.
Речь идет о нескольких группах продуктов – о яйцах, подсолнечном и сливочном масле, сметане, твороге, молоке, колбасных изделиях, мясе птицы, свинине, говядине, сахаре, крупах, макаронных изделиях, хлебе и муке. На эти продукты отменяется норма о возможности установления торговой надбавки не выше 15 процентов. Также декларирование изменения оптово-отпускных цен будет отменено в отношении 13 групп товаров.