Невыполнимая миссия: Арестович рассказал об обратной стороне «Минска-2»

В интервью журналистам «Обозревателя» эксперт в военной сфере Алексей Арестович заявил о невозможности урегулирования ситуации на Донбассе благодаря Минским соглашениям, так как Российская Федерация, будучи инициатором военного конфликта, вовсе не стремится к тому, чтобы этот документ был имплементирован. Об этом сообщает replyua.net.
Со слов Арестовича, в настоящее время приходится наблюдать за патовой ситуацией, когда, в соответствии с существующими соглашениями, российской стороне был предоставлен статус наблюдателя. Но парадокс ситуации заключается в том, что «Россия является стороной конфликта, инициатором военных действий на Донбассе», говорит эксперт.
По его убеждению, «Минск-2» можно рассматривать как «тупиковые и не имеющие никакого смысла соглашения, выполнение которых не представляется возможным». «Это настоящее посмешище над принципами международного права и реальностью», - считает Арестович. Говоря о поисках решения конфликта на Донбассе, военный эксперт подчеркнул, что есть смысл говорить о введении на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей полицейской миссии ОБСЕ либо ООН.