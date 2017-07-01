В Госстате рассказали, как выросли доходы украинцев

За первые три месяца текущего года доходы украинцев увеличились почти на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достигли 501 миллиарда 112 миллионов гривен.
Как информирует replyua.net, такие данные предоставили в Государственной службе статистики. Суммарная зарплата украинцев выросла на 25,9 процентов до 232,6 миллиардов гривен, прибыль и смешанный доход - на 3,2 процентов, до 61,9 миллиарда гривен. Кроме того, возросли социальная помощь и другие трансферты населению, достигнув 192 миллиардов гривен, что почти на 32 процента больше по сравнению с первыми тремя месяцами 2016 года.
В Госстате отметили, что расходы граждан Украины на приобретение услуг и товаров увеличились на 22 процента, составив 491 миллиард гривен, а налоги на имущество, доходы и другие трансферты достигли 47 миллиардов, что на 23 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.