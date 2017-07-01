Эксперт подверг критике отмену госрегулирования цен

На своей Facebook-странице глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, выразил мнение, что результатом отмены государством регулирования стоимости на продовольственные продукты может стать значительное подорожание таких товаров, так как в Украине отсутствуют предохранители колебания цен. Об этом сообщает replyua.net.
Эксперт отметил, что с начала июля будет отменено регулирование государством цен на социальные продукты, но это не означает того, что нужно готовиться к моментальному росту цен. Просто в Украине отсутствуют какие-либо предохранители колебаний цен, измерение которых в нашей стране может составлять не один десяток процентов. Тем временем, в развитых государствах не наблюдаются подобные скачки ценников то вверх, то вниз. В украинском Минагрополитики утверждают, что на рынке цены «меняются в зависимости от сезона», даже если такое колебание происходит несмотря на сезон, считает Дорошенко.
Таким образом, говорит эксперт, для соответствия стандартам Европы, государству, отменяя одно решение, необходимо предложить альтернативу, а в Украине так не делают.