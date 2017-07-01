валюта
СпецтемаЛист матері захопленого на Донбасі російського військового опублікували в ЗМІ

Гужву запросили на допит у справі щодо розстрілів на Майдані

Гужву запросили на допит у справі щодо розстрілів на Майдані
Головреда видання «Страна.ua» Ігоря Гужву запросили на допит, який стосується справи про розстріли на Євромайдані, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Про це він сам заявив на сторінці в соціальній мережі Facebook. Гужва розповів, що в п’ятницю, 30 червня, після того, як він відвідав ефір каналу «112 Україна», до нього на підійшли 2 чоловіки. Вони повідомили, що вони співробітники Служби безпеки України і мають вручити йому повістку на допит у зазначеній справі. Гужва додав, що раніше «до цієї справи його ще не прив’язували», але має наміри сходи на допит.

Нагадаємо, раніше Ігоря Гужву було затримано за підозрою у вимаганні. Правоохоронці заявляють, що журналіст разом зі спільником шантажували нардепа-радикала Дмитра Лінька, вимагаючи, аби той заплатив їм 20 тис. дол. за те, що вони не будуть поширювати компрометуючі політика дані. Після того, як Гужва отримав половину суми, його затримали у його ж офісі. Згодом у суді обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу розміром 544 тис. грн. Її внесла заступниця головного редактора «Страна.ua» Світлана Крюкова. Справу проти себе головред, а також представник Опозиційного боку, Ігор Гужва називає сфальсифікованою.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Политолог: с вчерашнего дня в России резко перестали смеяться искандеры

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
30 июн 2017
7737

Павел Нусс: несмотря на войну и внутренние разногласия команда президента строит по истине Великую Украину

С 2015 года на территории Украины введены в эксплуатацию 56 заводов и 29 солнечных электростанций и это во время российской всеобъемлющей агрессии против Украины! Об этом на своей странице в Facebook

30 июн 2017
7551

Журналист: час, когда российские войска вышвырнут с Донбасса, становится все ближе

Александр Тверской, известный российский журналист, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что настанет час, когда российские войска будут вышвырнуты с Донбасса, и сейчас маленькая Украина стоит

Последние новости

Гужву запросили на допит у справі щодо розстрілів на Майдані

Кампанію проти мене очолила делегація з України через власні інтереси щодо РФ – глава ПАРЄ про свою відставку

Тука: критична екологічна ситуація на Донбасі – наслідки десятків років, війна – лиш каталізатор

У МЗС України повідомили, коли зустрінуться лідери нормандської четвірки

У ПАРЄ відбудеться голосування з приводу відставки чинного президента Аграмунта

Кримський Бандерівець: російські туристи можуть обдирати шпалери та виколупувати гвіздки

Сайти деяких українських ЗМІ не працюють досі після кібератаки

Кримський Бандерівець: окупанти креативно пояснили причину черг у лікарнях в Криму

У «Газпромі» заявили про наміри оскаржити рішення Стокгольмського арбітражу щодо «Нафтогазу»

Путин так заигрался войной за Украину, что не заметил, как сделала собственный народ нищими голодранцами, – политолог

Палий: не менее 10 гражданских за 1 шпиона, по другому российские диверсанты не должны возвратиться в Москву

Геращенко: наша задача – не дать уничтожить ПАСЕ, вернуть ее авторитет и доверие к организации

Нафтогаз: нарешті Газпром визнав свою поразку

У Москві закликали відлучити Ангелу Меркель від церкви «за змову з сатаною»

Політолог: ізоляція – добровільний курс російської влади

Коломийський знову позивається проти Приватбанку, Нацбанку, Міністерства фінансів та Кабміну

Блогер: через три года таких борцов за народную землю, как Тимошенко, будут гнать дрыном аж до самой Москвы

Блогер: боротьба за голови українців переходить в нову фазу

У російської «дочки» Сбербанку з’явився ще один покупець

У Львівській ОДА розповіли, коли Львів буде без сміття

 Новости за день