Гужву запросили на допит у справі щодо розстрілів на Майдані

Головреда видання «Страна.ua» Ігоря Гужву запросили на допит, який стосується справи про розстріли на Євромайдані, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Про це він сам заявив на сторінці в соціальній мережі Facebook. Гужва розповів, що в п’ятницю, 30 червня, після того, як він відвідав ефір каналу «112 Україна», до нього на підійшли 2 чоловіки. Вони повідомили, що вони співробітники Служби безпеки України і мають вручити йому повістку на допит у зазначеній справі. Гужва додав, що раніше «до цієї справи його ще не прив’язували», але має наміри сходи на допит.
Нагадаємо, раніше Ігоря Гужву було затримано за підозрою у вимаганні. Правоохоронці заявляють, що журналіст разом зі спільником шантажували нардепа-радикала Дмитра Лінька, вимагаючи, аби той заплатив їм 20 тис. дол. за те, що вони не будуть поширювати компрометуючі політика дані. Після того, як Гужва отримав половину суми, його затримали у його ж офісі. Згодом у суді обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести заставу розміром 544 тис. грн. Її внесла заступниця головного редактора «Страна.ua» Світлана Крюкова. Справу проти себе головред, а також представник Опозиційного боку, Ігор Гужва називає сфальсифікованою.