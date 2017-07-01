валюта
СпецтемаЛист матері захопленого на Донбасі російського військового опублікували в ЗМІ

У МЗС України повідомили, коли зустрінуться лідери нормандської четвірки

У МЗС України повідомили, коли зустрінуться лідери нормандської четвірки
Очільник українського МЗС Павло Клімкін заявив, що дату зустрічі в нормандському форматі, на якій зберуться лідери Німеччини, Франції, України та Росії , можна буде визначити лише тоді, коли буде помітний прогрес в питаннях безпеки на Донбасі та звільнення полонених, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.

Міністр наголосив, що для Києва залишаються важливими 2 ключові вимірювання, один з яких полягає у реальній безпеці, а інший – звільнення полонених та політв’язнів. Лише тоді, коли сторони зможуть просунутись за цими напрямками, можна буде говорити про підготовку зустрічі лідерів нормандської четвірки, наголосив Клімкін. При цьому дипломат додав, що він має сподівання на те, що всі анонсовані раніше контакти, які відбудуться наступного тижня і пізніше, зможуть надати нову динаміку в просуванні по цих напрямках.

Варто нагадати, раніше Павло Клімкін повідомляв, що Київ наразі ретельно готується до проведення телефонної конференції вищих керівників країн нормандської четвірки. Водночас речник МЗС Німеччини Мартін Шефер заявляв, що він не в змозі озвучити дату наступної зустрічі в нормандському форматі.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Политолог: с вчерашнего дня в России резко перестали смеяться искандеры

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
30 июн 2017
7737

Павел Нусс: несмотря на войну и внутренние разногласия команда президента строит по истине Великую Украину

С 2015 года на территории Украины введены в эксплуатацию 56 заводов и 29 солнечных электростанций и это во время российской всеобъемлющей агрессии против Украины! Об этом на своей странице в Facebook

30 июн 2017
7551

Журналист: час, когда российские войска вышвырнут с Донбасса, становится все ближе

Александр Тверской, известный российский журналист, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что настанет час, когда российские войска будут вышвырнуты с Донбасса, и сейчас маленькая Украина стоит

Последние новости

Гужву запросили на допит у справі щодо розстрілів на Майдані

Кампанію проти мене очолила делегація з України через власні інтереси щодо РФ – глава ПАРЄ про свою відставку

Тука: критична екологічна ситуація на Донбасі – наслідки десятків років, війна – лиш каталізатор

У МЗС України повідомили, коли зустрінуться лідери нормандської четвірки

У ПАРЄ відбудеться голосування з приводу відставки чинного президента Аграмунта

Кримський Бандерівець: російські туристи можуть обдирати шпалери та виколупувати гвіздки

Сайти деяких українських ЗМІ не працюють досі після кібератаки

Кримський Бандерівець: окупанти креативно пояснили причину черг у лікарнях в Криму

У «Газпромі» заявили про наміри оскаржити рішення Стокгольмського арбітражу щодо «Нафтогазу»

Путин так заигрался войной за Украину, что не заметил, как сделала собственный народ нищими голодранцами, – политолог

Палий: не менее 10 гражданских за 1 шпиона, по другому российские диверсанты не должны возвратиться в Москву

Геращенко: наша задача – не дать уничтожить ПАСЕ, вернуть ее авторитет и доверие к организации

Нафтогаз: нарешті Газпром визнав свою поразку

У Москві закликали відлучити Ангелу Меркель від церкви «за змову з сатаною»

Політолог: ізоляція – добровільний курс російської влади

Коломийський знову позивається проти Приватбанку, Нацбанку, Міністерства фінансів та Кабміну

Блогер: через три года таких борцов за народную землю, как Тимошенко, будут гнать дрыном аж до самой Москвы

Блогер: боротьба за голови українців переходить в нову фазу

У російської «дочки» Сбербанку з’явився ще один покупець

У Львівській ОДА розповіли, коли Львів буде без сміття

 Новости за день