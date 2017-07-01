У МЗС України повідомили, коли зустрінуться лідери нормандської четвірки

Очільник українського МЗС Павло Клімкін заявив, що дату зустрічі в нормандському форматі, на якій зберуться лідери Німеччини, Франції, України та Росії , можна буде визначити лише тоді, коли буде помітний прогрес в питаннях безпеки на Донбасі та звільнення полонених, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Міністр наголосив, що для Києва залишаються важливими 2 ключові вимірювання, один з яких полягає у реальній безпеці, а інший – звільнення полонених та політв’язнів. Лише тоді, коли сторони зможуть просунутись за цими напрямками, можна буде говорити про підготовку зустрічі лідерів нормандської четвірки, наголосив Клімкін. При цьому дипломат додав, що він має сподівання на те, що всі анонсовані раніше контакти, які відбудуться наступного тижня і пізніше, зможуть надати нову динаміку в просуванні по цих напрямках.
Варто нагадати, раніше Павло Клімкін повідомляв, що Київ наразі ретельно готується до проведення телефонної конференції вищих керівників країн нормандської четвірки. Водночас речник МЗС Німеччини Мартін Шефер заявляв, що він не в змозі озвучити дату наступної зустрічі в нормандському форматі.