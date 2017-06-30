Сайти деяких українських ЗМІ не працюють досі після кібератаки

Веб-сайти таких видань як «Корреспондент.net» і «Комсомольська правда в Україні» залишаться досі недоступними в результаті атаки вірусу-вимагача Petya.A, який поширився в вівторок, 27 червня, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Представники обох видань на офіційних сторінках в соціальний мережах звернулися до читачів, повідомляючи, що робота сайтів була порушення через масову вірусну атаку. За їх словами, на даний момент спеціалісти докладають всі зусилля , аби якомога скоріше відновити роботу сайтів. Слід відмітити, що і «Корреспондент.net», і «Комсомольська правда в Україні» належать до структури української міжнародної мультимедійної групи «United Media Holding group», яка працює на українському медіа ринку з 1994 року та була заснована Борисом Ложкіним, який нині є главою Адміністрації Президента України.
Нагадаємо, в результаті наймасштабнішої за українську історії кібератаки було порушено роботу багатьох державних органів та низки українських компаній. За даними Національної поліції, протягом перших 2 діб на кібератаку в правоохоронні органи поскаржились 1508 юридичних та фізичних осіб.