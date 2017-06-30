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Правоохоронці вручили Гужві нову повістку

Правоохоронці вручили Гужві нову повістку
На своїй сторінці у Facebook Ігор Гужва, який є головним редактором онлайн-видання «Страна.ua», написав, що правоохоронці вручили йому нову повістку. Про це інформує replyua.net. «Під час виходу з телеканалу 112, де я був сьогодні на ефірі, до мене підійшли двоє людей, представилися співробітниками СБУ та вручили мені повістку на допит у справі про розстріли на Майдані», - написав він. Він зазначив, що раніше його «до цієї справи не прив'язували».

«Повістки при виході з ефірів також ще ніколи не вручали. Ну що ж, сходимо, поговоримо», - зазначив Гужва. Він також оприлюднив своїй сторінці в соцмережі фотокопію порядку. У документі зазначено, що Гужві 19 липня о 10:00 необхідно з'явитися в департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури по вул. Борисоглібська, 18.

Як відомо, 22 червня в приміщення інтернет-видання «Країна» прийшли з обшуком, який тривав до ранку п'ятниці, 23 червня. Близько 4 ранку правоохоронці відвезли головного редактора Ігоря Гужву. Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що Гужва нібито вимагав і отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на одного з політиків.
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