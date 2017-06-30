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В России потребовали от Украины 2 миллиарда долларов

В России потребовали от Украины 2 миллиарда долларов
Во время пресс-конференции председатель «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что арбитражный суд Стокгольма принял решение о взыскании с украинской компании «Нафтогаз» штрафа в размер примерно двух миллиардов американских долларов. Об этом сообщает replyua.net.

«Стокгольмский арбитраж принял промежуточное решение. Исходя из предварительной экономической оценки, а также с учетом предварительного решения Стокгольмского арбитража, сумма взыскания с «Нафтогаза» в пользу «Газпрома» составляет более 1,7 миллиардов американских долларов. Вместе с тем, точка зрения арбитражного суда относительно целого ряда решений до сих пор остается неясной. Таким образом, в «Гвзпроме» приняли решение об обжаловании промежуточного решения в шведском апелляционном суде», – отметил он.

Более того, по словам председателя «Газпрома», возглавляемая им компания не исключает подачи иска в международный арбитраж в связи с тем, что Украина наложила арест на акции «Газпрома». Подобные действия российская сторона мотивирует существованием условий соглашения о взаимной защите инвестиций, которое Киев и Москва подписали в 1998 году.
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