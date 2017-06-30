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Суд у Дніпрі скасував рішення про перейменування проспекту на честь Нігояна

Суд у Дніпрі скасував рішення про перейменування проспекту на честь Нігояна
Апеляційний адміністративний суд Дніпра скасував рішення міськради міста про перейменування проспекту Калініна в проспект Сергія Нігояна, про що інформує replyua.net. Суд визнав процедуру перейменування протиправно., повідомляє Радіо Свобода. Позов до суду подали мешканці проспекту на чолі з активісткою Елеонорою Кузнєцової. Городяни відзначили, що вони не проти нової назви, однак їх не влаштовує ставлення влади до процесу прийняття рішень, яке має безпосередній інтерес для них. Розгляд позову тривало кілька років, оскільки суди першої інстанції відмовляли жителям проспекту.

«Ми нічого не маємо проти особистості Сергія Нігояна. Але ми живемо в правовій державі, і ми повинні діяти в правовому полі. Були порушені права мешканців на свободу думки, свободу волевиявлення, на участь в обговоренні рішень органів місцевого самоврядування», - зазначила позивач. У Дніпровській міськраді визнали, що під час перейменування проспекту відповідна процедура була дотримана - її провели без попередніх громадських слухань.

Як зазначив керівник юридичного управління міськради Артем Павлов, тепер процедуру перейменування належить пройти заново, на 17 серпня вже призначені громадські слухання.
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