Відомий шведський бренд заявив про наміри вийти на український ринок

Популярний шведський бренд одягу H&M має наміри відкрити в наступному році перші магазини в Україні, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
За даними представників компанії, вони мають наміри відкрити в українській столиці 2-3 магазини. Рітейлери нині вважають найпривабливішими для цього такі київські торгові центри як Sky Mall, Lavina Mall та Ocean Plaza. Саенц Маестре, який обіймає посаду менеджера зі зв’язків з громадськістю H&M, підтвердив журналістам цю інформацію. Щоправда представник шведської компанії відмовився надати деталі щодо виходу H&M на український ринок. Він зауважив, що на даний момент точної дати і відомостей з приводу відкриття магазинів ще немає, але в компанії очікують на момент, коли можна буде надати більше інформації.
Керівник однієї з великих торговельних мереж погодився на умовах анонімності розповісти журналістам, що йому відомо з приводу цього питання. Наразі договір про відкриття перших магазинів H&M не підписав жодний український ТРЦ, однак контракт знаходиться вже на фінальній стадії укладання і сторони завершують обговорення умов роботи. Наразі представники H&M готові винаймати приміщення площею до 4 тис. квадратних метрів за умовами, що торговий центр оплатить ремонт майбутнього магазину за ціною 1,5 тис. доларів за квадратний метр або ж зробить його самотужки відповідно до наданих умов мережі.