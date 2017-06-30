Эксперт: хакерская атака подорвет экономику Украины

Андрей Шевчишин, старший аналитик Форекс Клаб в Украине, считает, что последствия хакерской атаки негативно отразятся на украинской экономике.
Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, эксперт отметил, что последствия можно будет наблюдать по итогам второго и третьего квартала текущего года, и убытки, прежде всего, будут связаны с простоем компаний, которые пострадали при этой атаке. «Конечно, хакерские атаки затронули не всю экономику, а только ее часть, но достаточно активную. Так что убытки будут. Речь идет не только о приостановке хозяйственной деятельности, но и о приостановке ряда обязательных платежей, срыве контрактов и другие вещах, что грозит репутационными рисками и штрафными санкциями», заявил Шевчишин.
По его словам, около тридцати процентов активных украинских предприятий приостанавливали работу, а еще десять процентов компаний и предприятий остановились полностью. Шевчишин считает, что убытки могут достигать 0,05-0,075 процентов ВВП. Если говорить о сумме, то она может составить около 335 миллионов гривен, и каждый день простоя будет приводить к очередному росту убытков.