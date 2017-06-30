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Больше половины украинцев выступают против визового режима с Россией

Больше половины украинцев выступают против визового режима с Россией
Центр Разумкова совместно с Фондом «Демократические инициативы» провел опрос в Украине с целью выяснить, как граждане относятся к возможному введению визового режима с Россией.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Гордон, 51 процент опрошенных украинцев заявили, что выступают против такой инициативы. 16 процентов респондентов признались, что еще не смогли определиться со своей позицией, а 33 процента полностью поддержат власти, если они введут визовый режим с РФ. Примечательно и то, что даже украинцы, живущие в западных регионах, заявляли о том, что не хотят отмены безвиза – так ответили 28 процентов, а вот 60 процентов жителей западных областей высказались за визовый режим. Самые интересные цифры социологи получили не в восточных, а в южных областях Украины.

Среди «южан» визовый режим поддержали лишь 14 процентов граждан, против высказались 62 процента, а вот на востоке Украины за визовый режим высказываются 20 процентов украинцев, против него – 66 процентов. В центральных регионах введение визового режима поддержали 53 процента граждан, 28 процентов заявили, что это будет неправильным решением.
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