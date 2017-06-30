У МЗС розповіли про ймовірність абсолютної заборони на в’їзд для росіян

У Міністерстві закордонних справ наразі вивчають різноманітні варіанті щодо посилення правил для в’їзду громадян Російської Федерації на територію України. Ідеями урядовців поділився керівник політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Зачепивши під час прес-конференції з журналістами тему візового режиму з РФ, Макеєв зауважив, що головною метою для української влади на даний момент залишається прагнення запобігти тому, щоб спецслужби Росії вчиняли на українських територіях злочини. Важливим елементом у цьому питанні, за словами представника МЗС, є візові обмеження для росіян, однак і це не є єдиним елементом, яким володіє Київ. Макеєв додав, що співробітники Служби безпеки України та Державної прикордонної служби володіють власними інструментами щодо запобігання потрапляння на українську територію російських агентів та «небажаних гостей». Окремим елементом, який може обрати Україна для в’їзду росіян на території держави можуть бути біометричні паспорти, а також можливість обмеження на в’їзд для окремих категорій громадян РФ. Однак ухвалювати такі рішення, за словами Макеєва, можливо лише співпрацюючи зі спецслужбами.
Крім того, дипломат відмітив, що в МЗС розглядають варіант абсолютної заборони у випадку, коли це буде необхідно з точки зору нацбезпеки.