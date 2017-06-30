Зі Львову вивезли вже половину сміття

Зі Львова вивезли 3 тисячі тонн твердих побутових відходів з 6,5 тисячі тонн, які накопичилися в місті. Як передає replyua.net, про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. «Сьогодні вивезено вже понад 3 тис. тон з тих 6,5 тис. Тонн, які знаходяться на сміттєвих майданчиках міста Львова і ця робота буде продовжена», - сказав високопосадовець.
Віце-прем'єр зазначив, що Львів продовжує виробляти сміття і ситуація продовжує залишатися складною, хоч і не в усіх районах (Галицький та Личаківський). За словами Зубка, Львівська міська рада в четвер ухвалила рішення про передачу повноважень з утилізації відходів обласної адміністрації.
Як повідомлялося, 23 червня віце-прем'єр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко повідомив, що з цього дня з сміттєвих майданчиків Львова розпочнеться вивезення накопичених 6,5 тис. тонн відходів на полігони області. У свою чергу, мер Львова Андрій Садовий заявив, що міська влада прийняла пропозицію голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки передати функції вивезення відходів з міста підрозділам Львівської ОДА.