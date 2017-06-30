Маріуполь розірвав стосунки з російськими містами-побратимами

Депутати Маріупольської міськради визнали такими, що втратили силу договори про дружні відносини міста з російськими Таганрогом і Нарьян-Маром, укладені в 90-х роках, повідомляє replyua.net з посиланням на Ліга.net.
Депутати Маріупольської міськради проголосували за розрив дружніх відносин між Маріуполем і російськими містами Таганрогом і Нарьян-Маром. Про це повідомила начальник управління у справах преси та інформації Олена Махова. «Всього на сесії були присутні 40 депутатів. 39 проголосували «за», один - утримався », - уточнила вона.
Раніше Київська міська державна адміністрація прийняла рішення розірвати в односторонньому порядку всі раніше підписані договори про побратимство, партнерство і співробітництво з містом Москва. Відповідний документ опублікував в Facebook заступник Київського міського голови - секретар Київради Володимир Прокопів. «Згідно з рішенням Київської міської ради від 11 лютого 2016 року «Про деякі питання статусу міст-побратимів міста Києва, які розміщені на території РФ», повідомляємо про те, що в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, анексією АР Крим та окупацією частини території Донецької та Луганської областей місто Київ розриває в односторонньому порядку всі раніше підписані договори про побратимство, партнерство і співробітництво з містом Москва», - йдеться в документі.