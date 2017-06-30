У поліції пояснили, чому розповсюдження вірусу Petya ще не припинено

У поліцію продовжують надходити заяви про зараження комп'ютерів вірусом Petya. Однак це не нова хвиля хакерської атаки. Як інформує replyua.net, про це розповів прес-секретар Нацполіціі Ярослав Тракало.
«Протягом останніх трьох діб в Національну поліцію надійшло вже понад 2100 повідомлень про інфікування комп'ютерних мереж вірусом-шифрувальником. Втім, фахівці кіберполіції не пов'язують це з якоюсь новою хвилею », - зазначив він. Тракало розповів, що «мова йде про те, що був вихідний в День Конституції, люди в четвер вийшли на роботу і, очевидно, виявили, що в роботу їхніх комп'ютерів було втручання шкідливого програмного забезпечення». Прес-секретар також зазначив, що в поліцію подали 420 заяв, з яких 309 від приватних компаній і 111 - від державних організацій.
«За підсумками отриманих звернень розпочато 66 кримінальних проваджень за статтею 361 КК (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин та комп'ютерних мереж). Крім того, 354 такі факти внесені в журнал єдиного обліку про вчинення кримінального злочину, і зараз вирішується питання про їх правової кваліфікації», - повідомив Тракало.