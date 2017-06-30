По объемам денежных переводов в Украину лидирует Россия

Несмотря на конфликт между двумя странами, Россия по-прежнему сохраняет лидерство среди стран, из которых поступают самые большие объемы денежных переводов в Украину.
Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Нацбанка Украины, в период с января по март текущего года объемы денежных переводов в Украину из-за рубежа увеличились до 1 миллиарда 320 миллионов долларов, или на 9,9 процентов. Россия остается лидером по объемам денежных переводов, и за указанный период общая сумма переводов достигла 179 миллионов долларов, однако годом ранее сумма была больше - около 201 миллиона. Следом за Россией по объемам денежных переводов в Украину идут Соединенные Штаты – около 157 миллионов долларов, а тройку лидеров замыкает Германия – порядка 76 миллионов долларов. Кроме того, в пятерку вошли Кипр – общая сумма достигает 67 миллионов долларов, и Великобритания – 69 миллионов.
Основными источниками денежных переводов сейчас являются оплата труда, а также частные трансферты. Через корреспондентские счета в Украине за первые месяцы этого года поступило больше 593 миллионов долларов.