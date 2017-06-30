валюта
СпецтемаГеращенко: тривожні новини з ПАРЄ

По объемам денежных переводов в Украину лидирует Россия

По объемам денежных переводов в Украину лидирует Россия
Несмотря на конфликт между двумя странами, Россия по-прежнему сохраняет лидерство среди стран, из которых поступают самые большие объемы денежных переводов в Украину.

Как информирует replyua.net со ссылкой на данные Нацбанка Украины, в период с января по март текущего года объемы денежных переводов в Украину из-за рубежа увеличились до 1 миллиарда 320 миллионов долларов, или на 9,9 процентов. Россия остается лидером по объемам денежных переводов, и за указанный период общая сумма переводов достигла 179 миллионов долларов, однако годом ранее сумма была больше - около 201 миллиона. Следом за Россией по объемам денежных переводов в Украину идут Соединенные Штаты – около 157 миллионов долларов, а тройку лидеров замыкает Германия – порядка 76 миллионов долларов. Кроме того, в пятерку вошли Кипр – общая сумма достигает 67 миллионов долларов, и Великобритания – 69 миллионов.

Основными источниками денежных переводов сейчас являются оплата труда, а также частные трансферты. Через корреспондентские счета в Украине за первые месяцы этого года поступило больше 593 миллионов долларов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Лист матері захопленого на Донбасі російського військового опублікували в ЗМІ

Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев
Важное за сутки
30 июн 2017
17468

Лист матері захопленого на Донбасі російського військового опублікували в ЗМІ

Мати російського військового Віктора Агєєва, якого сили АТО минулого тижня захопили на Луганщині як члена диверсійно-розвідувальної групи терористів так званої республіки, звернулася до місцевого

29 июн 2017
13440

У Кремлі заговорили про права захопленого на Донбасі російського військового

Якщо днем раніше представники Міністерства оборони Російської Федерації заявляли, що затриманий силами антитерористичної операції в Луганській області Віктор Агєєв не є контрактником і був

Последние новости

Путін продовжив контрснкції до кінця 2018 року

У поліції пояснили, чому розповсюдження вірусу Petya ще не припинено

Проросійські терористи намагалися захопити «сіру зону» в Ясинуватському районі

Через аварію анексований Крим залишився без мобільного зв’язку та Інтернету

По объемам денежных переводов в Украину лидирует Россия

В США вступил в силу миграционный указ Трампа

Журналист: час, когда российские войска вышвырнут с Донбасса, становится все ближе

Эксперт рассказал, какие украинские товары могут появиться в Канаде после ратификации соглашения о ЗСТ

Писательница рассказала о новых методах пропаганды боевиков «ЛНР» в детских садах

Порошенко рассказал о досрочных выборах в Украине

Ахметов вручил сиротам из Авдеевки ключи от нового жилья

Полторак анонсував проведення параду на День незалежності, який відрізнятиметься від інших

В горсовете Львова рассказали, сколько мусора остается в городе

У Нідерландах оприлюднено важливе рішення щодо катастрофи рейсу МН17 на Донбасі

Кожен українець заплатить 3,5 тисяч грн.. за націоналізацію ПриватБанку

ООН: У Сирії під час хімічної атаки використовувався газ зарин

У Москви є серйозні «зачіпки» по відношенню до Трампа – Піонтковський

Эксперт: в Чернобыльской зоне спасатели работают без средств защиты от радиации

Пушкину было бы не по себе в компании маститых бандитов по кличке Сталин, Ленин, Путин, – блогер

В семье Ольги Фреймут снова пополнение

 Новости за день