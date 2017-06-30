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Эксперт рассказал, какие украинские товары могут появиться в Канаде после ратификации соглашения о ЗСТ

Эксперт рассказал, какие украинские товары могут появиться в Канаде после ратификации соглашения о ЗСТ
Власти Канады завершила процесс ратификации соглашения о свободной торговле с Украиной – свободная торговля между Украиной и Канадой официально начнется 1 августа. Как отметил в эфире «Громадського радио» председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский сегодня выход на внешние рынки является чрезвычайно важным и сложным делом. Поэтому любое соглашение о свободной торговле – это фактически расширение возможностей для украинских производителей продавать свои товары за рубежом. С другой стороны, свободная торговля предполагает открытие национального рынка.

Эксперт отметил, что, если говорить о торговле между Украиной и Канадой, то прежде всего, мы должны сказать о том, что пока объемы этой торговли сравнительно невелики. В основном Украина экспортирует в Канаду разного рода сырье или товары с небольшой степенью обработки, но в то же время мы экспортируем комплектующие для канадских железнодорожных локомотивов, продукты сельского хозяйства, сегодня есть определенный потенциал в расширении нашей торговли. Импорт – это канадские машины, продукты питания, некоторые продукты морского промысла, определенное количество горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений.

«Если говорить о перспективах на канадском рынке, то они будут зависеть от цены и качества, ведь это ключевые параметры, с помощью которых любая страна конкурирует на мировых рынках», - отметил эксперт. По его словам, наибольшие шансы закрепиться на рынке Канады у производителей продукции сельского хозяйства. Речь идет об изделиях, которые являются традиционными для украинских сельскохозяйственных производителей или, возможно, нетрадиционных: мед, определенные возможности для поставок мяса птицы и других продуктов.
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