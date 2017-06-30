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Писательница рассказала о новых методах пропаганды боевиков «ЛНР» в детских садах

Писательница рассказала о новых методах пропаганды боевиков «ЛНР» в детских садах
В интервью изданию «Апостроф» Олена Степова, блогер и писательница из Луганской области, сообщила, что подконтрольные России боевики на Донбассе начали заниматься пропагандистской деятельностью в детских садах. Об этом информирует replyua.net. Со слов Степовой, у террористов есть понимание, что нынешнее молодое поколение, которое не забыло Украину, не будет им покоряться.

«Они теперь знают, с чем сравнивать. И в настоящее время эти молодые люди начали выезжать из с оккупированных территорий. С отчаянием они снимают флаги непризнанной «ДНР». Таким образом, попытка боевиков повлиять на молодежь была, хотя и не увенчалась успехом.

К тому же, Степовая отметила, что в настоящее время на Донбассе средние учебные заведения начали переводить в режим работы военных лицеев, где младшее поколение получает военную форму и дает присягу на защиту России и непризнанной «Луганской народной республики». В связи с этой ситуации, уверенна блогер, очень важное значение играет то, чтобы в украинских средствах массовой информации при освещении военных действий акцент делался на существовании такой пропаганды, а не только на постоянных обстрелах.
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