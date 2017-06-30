Порошенко рассказал о досрочных выборах в Украине

Петр Порошенко, президент Украины, заявил о том, что проведение досрочных выборов в стране исключено. Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс-Украина, такое заявление прозвучало от главы государства во время церемонии, приуроченной к 25-летию Ассоциации городов Украины в Киеве.
«Избирательный сезон начнется в 2019 году, как это и предусмотрено законодательством», отметил Порошенко. Также украинский президент подчеркнул, что в Украине необходимо остановить популизм, чтобы страна могла проводить реформы и работать без выборов. «Вместо того, чтобы готовиться к одномоментным подачкам и взяткам, лучше иметь мощную мотивацию, вкладывать в развитие своих громад», добавил глава государства. Напомним, что последний раз президентские выборы прошли в Украине в мае 2014 года, а спустя несколько месяцев, осенью того же года, в Украине были проведены досрочные выборы в Верховную Раду.
За три года, впрочем, рейтинг доверия к Петру Порошенко и другим украинским политикам резко снизился. Согласно результатам последних опросов рейтинги Порошенко, Гройсмана и Парубия составляют ниже двадцати процентов.