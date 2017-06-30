Ахметов вручил сиротам из Авдеевки ключи от нового жилья

Ринат Ахметов, один из богатейших людей Украины, не смог пройти мимо беды, случившейся в двух семьях из Авдеевки.
Как передает replyua.net, у 19-летнего Михаила Борисенко и 4-летней Александры Дикой при обстреле погибли родители, и дети остались сиротами, однако Ахметов решил проблему детей, подарив им квартиры в Покровске. Обстрел произошел 13 мая этого года, в результате чего родители этих детей погибли, также были разрушены и дома. Парень и девочка больше месяца жили у родственников, а, когда Ахметов узнал о трагедии, он купил две квартиры в Донецкой области, в тихом городе Покровске. Дети получили ключи из рук представителей Гуманитарного штаба Ахметова.
«К сожалению, этим детям никто не вернет родителей. Но сейчас им нужна забота и поддержка. Помощь, оказанная Ринатом Ахметовым, позволит им быстрее оправиться от потери близких и начать жизнь заново», заявил Александр Вишняков, директор штаба. Квартиры были куплены и оформлены в течение двух недель, и теперь Александра и Михаил смогут переехать туда вместе со своими родственниками.