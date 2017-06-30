Полторак анонсував проведення параду на День незалежності, який відрізнятиметься від інших

У поточному році військовий парад з нагоди Дня Незалежності України буде мати суттєві відмінності від попередніх. У ньому візьмуть участь закордонні військові, а також він буде направлений на підвищення морального духу військових. Як інформує replyua.net, про це повідомив міністр оборони Степан Полторак.
Лист матері захопленого на Донбасі російського військового опублікували в ЗМІ
Мати російського військового Віктора Агєєва, якого сили АТО минулого тижня захопили на Луганщині як члена диверсійно-розвідувальної групи терористів так званої республіки, звернулася до місцевого