Кожен українець заплатить 3,5 тисяч грн.. за націоналізацію ПриватБанку

Кожному українцеві зі своїх податків доведеться заплатити 3,5 тисячі гривень за націоналізацію «ПриватБанку». Як інформує replyua.net, про це в колонці на «Економічній правді» заявив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук. «Приватбанк було врятовано коштами платників податків - середні витрати в розрахунку на кожного українця з урахуванням запланованих додаткових вливань капіталу складають більше 3500 гривень», - сказав Ваврищук.
Нагадаємо, що 18 грудня Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України на засіданні прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) Приватбанку. Голова НБУ Валерія Гонтарєва, яка брала участь в засіданні уряду, і міністр фінансів Олександр Данилюк повідомили членам Кабміну, що приватні акціонери ПриватБанку звернулися до уряду з пропозицією, аби держава в інтересах клієнтів банку стала його повним власником.
Перехідний період почався з 19 грудня. Держава взяла на себе зобов’язання забезпечити плавний перехід, стабільну роботу цієї установи в звичайному для її клієнтів режимі. В уряді заявили, що прийняте ним рішення врятувало як Приватбанк, так і всю банківську систему.