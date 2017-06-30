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Кожен українець заплатить 3,5 тисяч грн.. за націоналізацію ПриватБанку

Кожен українець заплатить 3,5 тисяч грн.. за націоналізацію ПриватБанку
Кожному українцеві зі своїх податків доведеться заплатити 3,5 тисячі гривень за націоналізацію «ПриватБанку». Як інформує replyua.net, про це в колонці на «Економічній правді» заявив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук. «Приватбанк було врятовано коштами платників податків - середні витрати в розрахунку на кожного українця з урахуванням запланованих додаткових вливань капіталу складають більше 3500 гривень», - сказав Ваврищук.

Нагадаємо, що 18 грудня Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України на засіданні прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) Приватбанку. Голова НБУ Валерія Гонтарєва, яка брала участь в засіданні уряду, і міністр фінансів Олександр Данилюк повідомили членам Кабміну, що приватні акціонери ПриватБанку звернулися до уряду з пропозицією, аби держава в інтересах клієнтів банку стала його повним власником.

Перехідний період почався з 19 грудня. Держава взяла на себе зобов’язання забезпечити плавний перехід, стабільну роботу цієї установи в звичайному для її клієнтів режимі. В уряді заявили, що прийняте ним рішення врятувало як Приватбанк, так і всю банківську систему.
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