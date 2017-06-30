Эксперт: в Чернобыльской зоне спасатели работают без средств защиты от радиации

Владимир Борейко, директор Киевского эколого-культурного центра, заявил о том, что «полуголые» спасатели тушат пожар в Чернобыльской зоне, и пожарным не выдали специальные средства защиты от радиации.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Борейко отметил, что спасатели работают в Чернобыльской зоне так же, как и в других районах Украины. «Туда посылают полуголых людей, как в 1986 году, без специальных средств защиты. Они работают так же, как и при тушении любого другого пожара», заявил эксперт. При этом Борейко подчеркнул, что речь идет не только о здоровье самих спасателей, но и о том, что опасные продукты сгорания поднимаются в воздух и идут в украинские города, и опасны не только они, но и радиация.
«Нужно лучше контролировать зону, не пускать туда людей. Должны быть установлены контрольные вышки, чтобы вести оперативное наблюдение – в Беларуси их в десять раз больше, чем у нас. Должно быть обеспечено видеонаблюдение. Во всей Украине такая система есть только в Тетеревском лесхозе», подчеркнул Борейко.