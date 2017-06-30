Тука предлагает эвакуировать людей с Донбасса из-за экологической ситуации

Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, заявил о том, что жителей Донбасса нужно переселять в другие регионы, поскольку уже через десять лет там невозможно будет жить из-за сложной экологической ситуации.
Как информирует replyua.net со ссылкой на 5 канал, Тука подчеркнул, что на Донбассе можно ставить крест, если говорить о его спасении. «Речь идет вообще не о спасении Донбасса. На этом крест. Речь идет о постепенном освобождении этого региона от людей, потому что люди там существовать не смогут в течение 10 лет», заявил замминистра. По его словам, «Московия будет страдать так же, как и Украина, поскольку речь идет об общей беде, и стенкой отгородиться уже не получится».
«Я только понял, что проблему надо поднимать на высокий уровень и создавать международные дискуссии с поиском решения этой проблемы ... это просто надо вопить на всю Европу о возможных последствиях», добавил Георгий Тука.