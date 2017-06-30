ЕВС наложил санкции на Украину из-за недопуска Самойловой на Евровидение

Зураб Аласания, глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины, заявил о том, что Европейский вещательный союз наложил на Украину санкции, обязав выплатить штраф, сумма которого может достигать двести тысяч евро.
Как передает replyua.net со ссылкой на 112 Украина, Аласания отметил, что штраф будет наложен из-за недопуска на конкурс участницы от России Юлии Самойловой. Глава НОТУ рассказал, что получил письмо от ЕВС, где сообщалось, что на Украину будут наложены штрафные санкции. «Очень длинное письмо, указанные нарушения незначительные, единственное значительное в отношении недопуска Самойловой. Сумма штрафа может составить до 200 тысяч евро, которые будет обязана выплатить Национальная общественная телерадиокомпания», заявил Аласания.
По его словам, в качестве наказания ЕВС даже рассматривал отстранение Украины от участия в конкурсе на год или более, однако позже такое наказание сочли слишком жестким и решили заменить его на крупный штраф. Впрочем, Аласания добавил, что Украина может обжаловать такое решение в течении двадцати суток.