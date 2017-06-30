В Украине выросла задолженность по заработной плате

По состоянию на 1 июня текущего года задолженность по выплате заработной платы в Украине превысила 2 миллиарда 320 миллионов гривен, и долг продолжает увеличиваться. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Государственную службу статистики, по состоянию на 1 мая этого года задолженность составляла 2 миллиарда 185 миллионов – без учета задолженности по зарплате на оккупированных территориях Донбасса.
В Госстате подчеркнули, что в течение мая рост задолженности составил 135 миллионов – около шести процентов. Самая большая задолженность сейчас фиксируется на экономически активных украинских предприятиях – она достигает 1 миллиарда 250 миллионов гривен. При этом 77 процентов от общего размера задолженности приходятся на промышленную отрасль. Самая большая задолженность по выплате зарплаты зафиксирована в трех украинских областях.
В Харьковской области она достигает 242 миллионов, в Донецкой области – 434 миллионов, в Луганской области – 507 миллионов гривен. Напомним, что ранее стало известно о том, что за последний год средняя зарплата в стране возросла на сорок процентов. Однако вместе с этим растет и задолженность по выплате.