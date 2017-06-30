Порошенко: считаю невозможным поддержание петиции о разблокировании «ВКонтакте»

Петр Порошенко, президент Украины, заявил о том, что он не может поддержать петицию, в которой украинцы просят его разблокировать российскую соцсеть «ВКонтакте».
Как передает replyua.net, такая информация появилась на сайте главы государства в разделе электронных петиций. «Поддержание электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса "ВКонтакте" считаю невозможным. Компании способствуют спецслужбам России в сборе, хранении, использовании и распространении информации с ограниченным доступом – персональных данных и личной переписки граждан Украины», отметил президент. По его словам, контентное наполнение ресурсов также направлено на попытки манипулировать общественным сознанием путем распространения недостоверной, неполной и предвзятой информации.
Также президент отметил, что контент на российских ресурсах направлен на свержение государственной власти в Украине. «В сети, в российскую интернет-паутину попали сотни тысяч украинских пользователей, которые, не подозревая ничего плохого, были использованы как винтики антиукраинской пропаганды», считает Порошенко. Напомним, что российские соцсети были заблокированы в Украине в мае этого года – указ подписал президент.