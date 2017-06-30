Україною пронісся потужний шторм: рятувальники розповіли про руйнування та жертви

Внаслідок шторму, який обрушився на західні регіони України 29 і 30 червня, загинули чотири людини, серед яких троє - діти. Як інформує replyua.net, таку інформацію надали в прес-службі ДСНС. Крім того, стало відомо про трьох постраждалих. Всього вітер повалив 216 дерев, було пошкоджено 75 покрівель житлових будинків і 50 об'єктів соціально-побутової сфери. Двоє дітей загинули у Волинській області.
Також повідомляється, що у місті Львові від удару блискавки загинули 2 людини, з них 1 дитина (2008 року народження.) та постраждало 2 людини, з них 1 дитина (2007 року народження.), в Самбірському районі пошкоджені шиферні та металеві покрівлі на 6 приватних житлових будинках, повалено 4 дерева», - йдеться в повідомленні.
У Закарпатській області в 3 районах області вітер повалив 9 дерев. У Рівненській області під час буревію також постраждав 8-річна дитина. У Чернівецькій - пошкоджені шиферні та металеві покрівлі на двох десятках приватних житлових будинках та 13 об'єктах соціально-побутової сфери, повалено 111 дерев Шторм знеструмив 881 населений пункт в 10 областях. Найгірша ситуація у Волинській і Хмельницькій областях.