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Представники Саакашвілі спростували інформацію про закриття його передачі

Представники Саакашвілі спростували інформацію про закриття його передачі
Прес-секретар Михайла Саакашвілі спростувала інформацію про закриття його програми «Інша Україна» на телеканалі ZIK. Дарина Чиж заявила, що вони лише беруть невелику паузу, інформує replyua.net.

«У програмі Саакашвілі сказав, що ми не закриваємо програму, ми йдемо на канікули. У нас невелика перерва. Це пов'язано з тим, що влітку у телебачення складний сезон. Складно гостей збирати ... І через три-чотири тижні - ми будуємо нову студію - продовжимо роботу в прямому ефірі телеканалу ZIK », - сказала вона детектор Медіа. За словами Чиж, власники павільйону, в якому знімалася програма, повідомили команді про припинення співпраці.

«27 числа ми зняли програму, і тепер наша студія переїжджає в інше місце. Студія, в якій ми знімаємо, не має ніякого відношення до телеканалу ZIK », - зазначила вона. Прес-секретар Саакашвілі заявила, що програма виходитиме в ефірі телеканалу ZIK в новому телевізійному сезоні. Генеральний продюсер телеканалу ZIK Гайгісіз Гелді повідомив, що у каналу з командою Саакашвілі немає ніяких конфліктів, ZIK і надалі готовий надавати ефірний час для програми «Інша Україна».
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