На ProZorro запропонували сніданок із Дєєвою за 11 мільйонів гривень

На онлайн-платформі «ProZorro.sale» 29 червня відбувся благодійний аукціон, де лотом був «сніданок з заступницею міністра МВС Анастасією Дєєвою». Його переможцем стала Олена Фесюн, яка запропонувала за лот 11 мільйонів гривень, при тому що його стартова ціна - всього 100 гривень. Про це інформує replyua.net.
Швидше за все, покупець помилився і угода не відбудеться. За правилами електронних аукціонів, в таких випадках перемагає наступна за величиною ставка - 10010 гривень. Але якщо покупець дійсно готовий заплатити 11 млн. гривень за сніданок з Дєєвою, то вже на цьому тижні будуть куплені апарати для штучної вентиляції легенів в дитячу клініку «Інституту нейрохірургії ».
У листопаді минулого року заступник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова з питань євроінтеграції Анастасія Дєєва отримала 28 тис. гривень заробітної плати. Про це повідомили Українські новини, які опублікували відповідь Міністерства внутрішніх справ на офіційний запит. «Розмір посадового окладу заступника міністра становить 14000 гривень. Крім посадового окладу, заступнику міністра встановлена надбавка за інтенсивність праці - 14000 », - зазначалося у відповіді на запит. Нагадаємо, що Кабмін своїм розпорядженням призначив Анастасію Дєєву на посаду заступника міністра 26 жовтня.