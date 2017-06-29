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Вірус Petya блокував роботу українського фондового ринку

Вірус Petya блокував роботу українського фондового ринку
Український фондовий ринок фактично зупинив роботу через масштабну кібератаку під назвою «Вірус Петя». Торги на ринку не можуть провести через збої в роботі основних інститутів депозитарно-клірингової системи - Національного депозитарію України (НДУ) і «Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках». Про це інформує replyua.net. «Початок торгів на Фондовій біржі ПФТС відкладено до відновлення роботи клірингово-розрахункової інфраструктури ринку цінних паперів України», - наголошується в повідомленні біржі П ФТС.

«Початок торгів на фондовому ринку Української біржі відкладений до відновлення розрахункової інфраструктури ринку цінних паперів», - зазначає інша «Українська біржа», яка, як і ПФТС, не постраждали від кібератаки, але не можуть оформити проведені 27 угоди через збій в роботі НДУ та РЦ.

Найбільша по оборотам біржа «Перспектива», також постраждала від вірусу, станом на полудень четверга поки не відновила роботу. Як повідомили учасники фондового ринку, через викликаного кібератакою збою в роботі НДУ і РЦ простоює і позабіржовий ринок. Як повідомлялося, подібний масштабний збій в роботі фондового ринку України через кібератаки є першим в його історії.
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