Вірус Petya блокував роботу українського фондового ринку

Український фондовий ринок фактично зупинив роботу через масштабну кібератаку під назвою «Вірус Петя». Торги на ринку не можуть провести через збої в роботі основних інститутів депозитарно-клірингової системи - Національного депозитарію України (НДУ) і «Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках». Про це інформує replyua.net. «Початок торгів на Фондовій біржі ПФТС відкладено до відновлення роботи клірингово-розрахункової інфраструктури ринку цінних паперів України», - наголошується в повідомленні біржі П ФТС.
«Початок торгів на фондовому ринку Української біржі відкладений до відновлення розрахункової інфраструктури ринку цінних паперів», - зазначає інша «Українська біржа», яка, як і ПФТС, не постраждали від кібератаки, але не можуть оформити проведені 27 угоди через збій в роботі НДУ та РЦ.
Найбільша по оборотам біржа «Перспектива», також постраждала від вірусу, станом на полудень четверга поки не відновила роботу. Як повідомили учасники фондового ринку, через викликаного кібератакою збою в роботі НДУ і РЦ простоює і позабіржовий ринок. Як повідомлялося, подібний масштабний збій в роботі фондового ринку України через кібератаки є першим в його історії.