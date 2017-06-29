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Масове отруєння в ресторані Києва, у лікарні опинилося 15 осіб

Масове отруєння в ресторані Києва, у лікарні опинилося 15 осіб
У Києві після відвідування ресторану «Євразія» 15 людей опинилися в лікарні. Подробиці події повідомили в Держпродуктпотребслужбі Києва, інформує replyua.net.

«Протягом 28 червня в лікарню зі скаргами на погане самопочуття - блювота, висока температура, запаморочення - звернулися 15 осіб. Як з’ясувалося, всі вони того дня відвідували ресторан Євразія, який знаходиться за адресою вул. Дмитрівська, 2 а. Всім було поставлений діагноз - гостра кишкова інфекція », - розповіли у відомстві. На даний момент, оскільки фахівці ДППЗ проводять перевірку, заклад закрито. Про інцидент на своїй сторінці в Facebook написав журналіст Сергій Сапко.

«Восьмеро осіб не хотіли до інфекційного відділення після суші з «Євразії». Літо, риба - привіт », - написав Сапко і зазначив, що отруєння сталося після поселення ресторану «Євразія « біля цирку в центрі Києва. Він уточнив, що його дружина з двома знайомими 27 червня їли суші в зазначеному закладі, після чого в той же день стали скаржитися на температуру близько 38,5 градусів, а на день пізніше - у них почалася діарея і вони потрапили в інфекційне відділення лікарні на крапельниці . Так, в результаті отруєння після суші з «Євразії» в інфекційному відділенні проходило лікування вже вісім чоловік.
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