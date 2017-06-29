Волонтер розповів про ліквідацію на Донбасі ще двох ДРГ

У зоні проведення антитерористичної операції, незважаючи на «хлібне перемир'я», тривають потужні обстріли деяких ділянок фронту. Про це на Facebook-сторінці фонду «Вернись живим» повідомив волонтер Андрій Римарук, передає replyua.net.
«Сьогодні вночі ми знову втратили одного з кращих синів України. Ворог не перестає шукати можливості якомога точніше вдарити по наших позиціях артилерійським вогнем і наробити шкоди своїми диверсійно-розвідувальними групами. З моменту захоплення в полон росіян на Луганщині наші військові були змушені ліквідувати ще дві групи, які хотіли захопити оборонні редути, - зазначає він. Волонтери відзначають, що, користуючись так званим «перемир'ям», окупаційні війська безкарно споруджують опорні пункти в сірих зонах, а Росія жене нові поїзди і вантажівки зі зброєю та особовим складом на окуповані території.
Нагадаємо, Штаб АТО повідомив про розгром диверсійно-розвідувальної групи противника на Донбасі, в результаті якої четверо бойовиків були затримані, а ще два: командир і один з диверсантів, які надавали злісний опір бійцям сил АТО, - ліквідовані. Одним з бранців виявився контрактник з Алтайського краю Віктор Агєєв.