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Тримаємо Petyu за горло: в «Ощадбанку» розповіли про остання новини роботи установи

Тримаємо Petyu за горло: в «Ощадбанку» розповіли про остання новини роботи установи
Через глобальну кібератаку вірусу Petya.A в «Ощадбанку» прийняли рішення про продовження особливого режиму роботи до четверга, 29 червня. У цей день відділення банку будуть працювати виключно в консультаційному режимі, але інтернет і мобайл-банкінг буде працювати в звичайному режимі. Про це інформує replyua.net. Зазначається, що фінансова установа, яка постраждала внаслідок кібератаки 27 червня, до сих пір відновлює свою роботу.

Через наслідки глобальної кібератаки «Ощадбанк» змушений продовжити спеціальні налаштування своїх відділень 29 червня 2017. У цей день установи банка будуть працювати виключно в консультаційному режимі. У той же час переважна кількість послуг банку, як раніше, є для клієнтів завдяки дистанційним каналам - інтернет і мобайл банкінг «Ощад 24/7», - йдеться в повідомленні.

Як відзначили в прес-службі банку, всі карти банку є цілком функціональними, тому скористатися ними можна як у банкоматній мережі інших банків (послуга є безкоштовною для пенсійних карт), так й при безготівкових розрахунках за товари і послуги. Пізніше, вранці в четвер в «Ощадбанку» додали, що закінчили перевірку всіх систем. «Вчора закінчили перевірку своїх систем і підтверджуємо, що вірус не проник в серця Ощадбанку і не набешкетував», - підкреслили в прес-службі.
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