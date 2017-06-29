Судді виправдали сина депутата Молотка після резонансної ДТП

Солом'янський районний суд Києва визнав сина депутата Верховної Ради Ігоря Молотка Дениса невинним у злісній непокорі вимогам поліцейського після дорожньо-транспортної пригоди, в якій було травмовано чотири людини, в листопаді 2016 року. Про це йдеться в матеріалах суду, передає replyua.net.
У протоколі про адміністративне правопорушення зазначається, що 6 листопада 2016 року Mercedes GL350 під керуванням сина депутата потрапив в ДТП на вул. Борщагівській. При цьому водій чинив злісну непокору вимозі поліцейського залишитися в автомобілі і намагався втекти з місця події. В результаті Денис Молоток був знайдений і затриманий, а його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 185 Кодексу про адміністративні правопорушення (злісна непокора законним вимогам поліцейського).
До суду син нардепа не з'явився, але подав свої письмові пояснення, згідно з якими 6 листопада 2016 року близько 4:00 він керував Mercedes GL350 і потрапив в ДТП. Не впоравшись з керуванням, він зіткнувся з автомобілем Daewoo Matiz і патрульної поліцейською машиною. Після зіткнення він «проїхав певну відстань, оскільки праве колесо його машини сильно пошкодилося, що не дозволило йому швидко зупинитися».