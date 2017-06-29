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Депутати, які голосували за закони «16 січня» отримали нагороду від Порошенка

Депутати, які голосували за закони «16 січня» отримали нагороду від Порошенка
Президент Петро Порошенко до Дня Конституції нагородив відзнаками учасників АТО, ряд народних депутатів і скандального прокурора Костянтина Кулика. Як інформує replyua.net, відповідний указ розміщений на сайті глави держави. Серед нагороджених народний депутат Олександр Герега (орден «За заслуги» II ступеня) і мер Чернігова Владислав Атрошенко (За заслуги» III ступеня). Обидва голосували за закони «16 січня», що викликало обурення користувачів Facebook. Крім того, він нагородив депутатів БПП Костянтина Іщейкін (орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня) і Валерія Пацкана (звання заслужений юрист).

Прокурор Кулик став відомий завдяки своїй співмешканці Ірині Німець, яка виклала в соцмережі подаровані їм авто. Потім виявилося, що на неї також оформлена квартира, придбана Куликом, що не відповідає його офіційним доходам. Незважаючи на порушену кримінальну справу Кулик був головним прокурором у справі Курченка. Президент зазначив його орденом «За заслуги» III ступеня.

Таким же орденом відзначений заступник генерального прокурора Євген Єнін і тенісистка Еліна Світоліна. Орденом «За заслуги» II ступеня нагороджено Олександр Богуцький - президент товариства «Міжнародна комерційна телерадіокомпанія» (ICTV) та Василь Вовкун - художній керівник Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.
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