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Марина Ставнійчук: попри всю критику і таке інше я вимагаю повагу до Основного закону

Марина Ставнійчук: попри всю критику і таке інше я вимагаю повагу до Основного закону
Незважаючи на те, що нинішня Конституція України не ідеальна, але вона діюча і нам треба мати повагу до Основного закону України. Абсолютно очевидно, що основна проблема – це відсутність правової політичної культури, простіше кажучи те, що Конституція не дотримується, проте ми маємо сьогодні дуже складну ситуацію гібридної війни, тому у всякому популізмі нам слід мати межі. Про це а ефірі одного з українських телеканалів зазначила екс-член Венеціанської комісії Марина Ставнійчук.

«Для прикладу візьмемо ситуацію, що деякі нардепи не голосують за медичну реформу і пояснюють це тим, що не дотримуються конституційні вимоги в частині охорони здоров’я. Проте, якщо ми самі будемо постійно повторювати, що наша Конституція нікчемна і недолуга, яка зовсім не виконується, то тим самим ми будемо допомагати ворогові робити фейковою нашу країну. Попри всю критику і таке інше я вимагаю повагу до Основного закону», – зазначила Марина Ставнійчук.

Вона додала, щодо ідей змінити Конституцію, які сьогодні обговорюються, то вони виникають в переважній більшості тоді, коли виникає криза взаємин президент-парламент-уряд. Ці ініціативи абсолютно не нові, починаючи ще з конституційних пропозицій ще з початку 90-х років до ухвалення чинної Конституції. Ці зміни дійсно можливі, але сьогодні більш важливіше, щоб суспільство зрозуміло, що ми маємо кризу виконання Конституції, ми маємо необхідність оновлення Конституції на новому історичному етапі.
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