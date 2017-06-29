Эксперт: вирус Petya – хакерская диверсия, поскольку за деньгами, которые требовал вирус-вымогатель, никто не пришел

Украина постепенно отходит от мощнейшей кибератаки, в результате какой вышло из строя чрезвычайно большое количество компьютеров, но это далеко не первая атака такого типа. Это атака, затронувшая большое количество пользователей непосредственно в Украине. В прошлом году было очень много сообщений о том, что были поражены системы видеонаблюдения китайского производства на территории всей Европы и США. В прошлом году также состоялась мощная атака на финансовый сектор Украины. Об этом в эфире «Громадського радио» рассказал эксперт по безопасности информационных систем и бывший генеральный директор «Укрспецсвязи» Анатолий Дробаха.
Кибератаку, которая проявилась 27 июня, эксперт называет хакерской диверсией, поскольку за деньгами, которые требовал вирус-вымогатель, никто не пришел.
«Я не могу сказать, что здесь есть явный российский след. Была атакована бухгалтерская система коммерческих компаний. Во многих СМИ уже есть сообщения, что распространение и активизация вируса произошла из-за обновления программы сдачи бухгалтерской отчетности M.E.Doc, которая ставится рядом с программным обеспечением «1С», - отметил Анатолий Дробаха.