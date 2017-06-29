валюта
СпецтемаПавел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев

Оприлюднена дата початку дії зони вільної торгівлі між Україною та Канадою

Оприлюднена дата початку дії зони вільної торгівлі між Україною та Канадою
Канада завершила процес ратифікації Угоди про вільну торгівлю з Україною. Вільна торгівля між Україною та Канадою стартує 1 серпня. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України в Канаді Андрій Шевченко, передає replyua.net.

«Канада зробила свій подарунок нам до Дня Конституції: ми отримали урядову ноту про завершення всіх внутрішніх процедур для набуття чинності Угоди про вільну торгівлю», - написав він. Посол розповів, що з 1 серпня будуть скасовані 98% тарифів на українські товари, які надійдуть в Канаду. Для канадських товарів автоматично скасовується 72% тарифів, а протягом 7 років безмитний експорт виросте до 98%. Більше того, Угода взаємно відкриває ринки державних закупівель. Окремі розділи Угоди захищають електронну комерцію і інтелектуальну власність.

«Протягом минулого року Канада і Україна підписали Угоду про вільну торгівлю, Угода про оборонну співпрацю. Канада також продовжила на 2 роки військову тренувальну місію UNIFIER в Україні », - зазначається в повідомленні, поширеному прес-службою посольства. Нагадаємо, Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою було підписано в Києві 11 липня 2016 року. Верховна Рада України ратифікувала його 14 березня 2017 року. Президент України Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію 3 квітня 2017 року.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Турчинов: российская недоимперия не сможет остановить Украину кибератаками и войной

Срочно: Эксперт рассказал, кто из президентов на самом деле самое большое зло Украины
Важное за сутки
28 июн 2017
28109

Турчинов: российская недоимперия не сможет остановить Украину кибератаками и войной

В День Конституции Украины Александр Турчинов, секретарь СНБО, заявил о том, что российская недоимперия не сможет остановить Украину с помощью кибератаки и войны, а также поздравил всех украинских

28 июн 2017
16165

Есть только одна страна, которой по силам за считанные дни переловить по норам всех хакеров, – эксперт

В Украине и других странах мира уже вовсю сообщают о страшном вирусе с названием Петя (Petya), из-за которого наблюдались сбои в работе Бориспольского аэропорта, множества банков, торговых сетей,

28 июн 2017
14417

Геращенко: тривожні новини з ПАРЄ

Народний обранець та член української делегації до ПАРЄ Ірина Геращенко на персональній сторінці в Фейсбук повідомила останні новини зі Страсбургу, де відбуваються засідання цієї організації, - про

Последние новости

Бабченко: России давно уже нет, остался лишь фейк, придуманный Кремлем

Депутати, які голосували за закони «16 січня» отримали нагороду від Порошенка

У Ватикані черговий скандал через розбещення неповнолітніх

Марина Ставнійчук: попри всю критику і таке інше я вимагаю повагу до Основного закону

Найближчими днями в Україні буде спека у супроводі гроз і граду

Жители Крыма столкнулись с новой бедой: в Интернете показали видео

Дипломат: в 2019-м нас ждет конституционная реформа

Тонущее судно: России не хватает денег на оружие

Порошенко: от Путина можно всего ожидать, его действия непредсказуемы

Италия собирается закрыть морские порты для нелегальных мигрантов

Корреспондент: иногда Трампа ругают зря

Шевченко: Украина дождалась этого

Эксперт: вирус Petya – хакерская диверсия, поскольку за деньгами, которые требовал вирус-вымогатель, никто не пришел

Путин: иностранные спецслужбы поддерживают террористов у российской границы

Оприлюднена дата початку дії зони вільної торгівлі між Україною та Канадою

Меж не існує: Вчені змінили середню тривалість життя людини

Бойовики використовують дітей як живий щит або як солдат – Держдеп США

«Яблоку негде упасть» - одесситы похвастались крымчанам снимками пляжей

Россия и США договорились по Донбассу

Захарова виступила із погрозами на адресу США через арешт російської дипломатичної власності

 Новости за день