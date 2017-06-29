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Бойовики використовують дітей як живий щит або як солдат – Держдеп США

Бойовики використовують дітей як живий щит або як солдат – Держдеп США
Жертвами торгівлі людьми в Україні найчастіше стають мешканці охопленого війною Донбасу. І справа не тільки в сексуальній експлуатації - експерти все частіше фіксують випадки використання сепаратистами дітей як інформаторів і живих щитів. Як передає replyua.net, про це йде мова в щорічному звіті Державного департаменту США про стан з торгівлею людьми в світі, повідомляє Голос Америки.

Протягом останніх років Україна залишається джерелом, місцем транзиту і призначення чоловіків, жінок і дітей, які стають жертвами торгівлі, примусової праці та сексуальної використання як в Україні, так і в сусідніх країнах, в Європі, на Близькому Сході і навіть в Сполучених Штатах. Найгірша ситуація, відзначають автори звіту, на Донбасі.

«Підгодованих російською агресією конфлікт на сході України змусив переїхати майже два мільйони людей, і це населення особливо вразливе до експлуатації. У місцях, контрольованих проросійськими сепаратистами, ситуація особливо складна. ... Жінок і дівчат з охоплених конфліктом зон викрадають для сексуального і трудового рабства в Україні та Росії», - йдеться в звіті. Експерти відзначають, що за останній час демографія жертв торгівлі людьми розширилася в бік міського молодшого і чоловічого населення. Проросійські сепаратисти використовують дітей в якості інформаторів, як живі щити або як солдат.
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