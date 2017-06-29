У Microsoft назвали причину поширення вірусу Petya.A

Представники компанії Microsoft відреагували на масштабну кібератаку спричинену вірусом-здирником Petya.A, яка спочатку атакувала українські комп’ютери, а згодом поширилась і на ПК в ще 64 країнах, інформує replyua.net з посиланням на Новое время.
Фахівці Microsoft у блозі компанії оприлюднили власні висновки щодо цієї хакерської атаки. За даними Microsoft, всього в Україні були заражені 12,5 тисяч комп’ютерів. Співробітники всесвітньо відомої компанії погодились з попередніми висновками, що вірус Petya.A, який за своїми ознаками виявився складнішим за вірус WannaCry, від якого постраждали користувачі ПК в минулому місяці.
Крім того, у Microsoft підтвердили, що виною масштабної хакерської атаки став софт M.E.Doc, що використовується в бухгалтерії. Детальні дослідження Microsoft підтвердили дані представників кіберполіції України про те, що саме завдяки цій програмі комп’ютери були інфіковані. Відомо, що масштабний процес зараження розпочався о 10:30 в вівторок, 27 червня, і вже в обід вірус поширився на комп’ютери низки українських провідних компаній та державних установ. Це відбулося саме після легального оновлення цієї програми.