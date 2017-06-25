Стало відомо, скільком росіянам не дозволили в’їхати до України

Українсько-російський кордон на виїзд з України протягом п’яти перших місяців поточного року перетнули більше двох мільйонів чоловік, що близько до показників за аналогічний період минулого року. В той жде час, не пустили в Україну з Російської Федерації менше людей, ніж за відповідний період 2016 року. Як передає replyua.net, про це йдеться у відповіді Державної прикордонної служби на офіційний запит сайту «Апостроф». Зокрема, наголошується, що у період з січня по травень 2017 року в'їхало близько 2 мільйонів чоловік. У минулому році була відзначена схожа динаміка.
«Протягом січня-травня 2017 року україно-російська ділянка державного кордону в установленому порядку на в'їзд в Україну перетнули 1,997 мільйона осіб (січень-травень 2016 року - 1,952 мільйона) на виїзд з України - 2,165 мільйона осіб (січень-травень 2016 року - 2,077 мільйона)», - йдеться в документі.
При цьому з січня по травень поточного року було відмовлено у в'їзді в Україну з боку РФ тисячу чотириста сімдесят одна людині (січень-травень 2016 року - +1728 особам), при виїзді з України - 920 особам (січень-травень 2016 року - 990).