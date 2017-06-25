Турчинов предложил пускать россиян в Украину только по биометрическим паспортам

Александр Турчинов, секретарь СНБО, считает, что гражданам России нужно разрешить въезд на территорию Украины только по биометрическим паспортам, а, чтобы избежать очередей при въезде, необходимо установить специальное оборудование в пунктах пропуска.
Как передает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, Турчинов считает, что въезд по биометрическим паспортам должен стать временной мерой, пока Украина не введет визовый режим с РФ. «Необходимо техническое обустройство, чтобы не появились очереди на границе, потому что у нас не хватает технических средств, чтобы полностью обеспечить эту задачу. Но пограничники сейчас над этим работают, и они предоставят на следующей неделе свои расчеты, и формально уже все готово к этой процедуре», заявил секретарь СНБО.
По его словам, правительство сможет ввести визовый режим не так быстро, как того хотелось бы, и пока этот закон не будет принят, россияне смогут въехать в Украину только по биометрическим паспортам, и в настоящий момент работа над этим решением уже ведется.