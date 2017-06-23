Гужва заявив, що відео, де він отримує хабар, змонтували

Затриманий нині головред видання «Страна.ua» заявив, що оприлюднене напередодні генпрокурором Юрієм Луценком відео, на якому він отримає хабар від невідомого чоловіка, нібито було змонтовано і не відповідає реальним подіям, повідомляє replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Відповідний коментар оприлюднила на власній сторінці в соцмережі Facebook екс-очільниця міністерства юстиції часів Януковича Олена Лукаш, яка нині є одним із захисників Гужви. Затриманий зауважив, що на нього в кінці квітня вийшли люди, які пропонували за фінансову винагороду видалити з інформаційного порталу матеріали про нардепа Олега Ляшка. Гужва нібито тоді відмовився від цієї пропозиції, однак чоловік Антон, який також був присутній на відео, знову зв’язався з ним в середині травня з пропозицією вилучити з мережі публікацію щодо іншого радикалівця – Дмитра Лінька. За це йому, нібито, обіцяли 20 тисяч доларів. Гужва зазначив, що він відмовився від цих пропозицій, але частину грошей йому все одно якось підкинули.
Крім того, головред видання вважає, що справу, з приводу якої його затримали відкрили на початку квітня, коли він ще не зустрічався з чоловіком, який і пропонував гроші за видалення публікацій.